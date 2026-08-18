Saladas: Denuncian que una Cabo de la Policía de Corrientes terminó desfigurada a golpes

El atacante, quien ya la había
agredidos salvajemente hace no mucho tiempo atrás, estaba borracho y celoso la
madrugada del sábado y casi provoca un escándalo en el salón de fiesta donde
debían celebrar.
En el evento, participaron la
cúpula policial local, la jueza y hasta el intendente de la ciudad. Según
indicaron fuentes del caso, la pareja se retiró y al llegar a la casa, el
sujeto de apellido F., la agredió a golpes y patadas en la cara, cabeza y el
resto del cuerpo.
Lo hizo frente a sus hijos
menores, que se levantaron por el escándalo. La mujer debió ser asistida y
trasladada al Hospital María Auxiliadora, donde quedó internada. la joven
policía presentaba un traumatismo de cráneo, con un céfalo hematoma frontal y un
traumatismo severo de mandíbula.
Ayer recibió el alta
hospitalaria.
La comisaría de la Mujer y el
Menor están a cargo del caso.
Con datos de Roberto Zorrilla
(periodista de diario época)