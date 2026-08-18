martes, 18 de agosto de 2026

Saladas: Denuncian que una Cabo de la Policía de Corrientes terminó desfigurada a golpes

Una cabo de la Policía de Corrientes, habría terminado hospitalizada y con su rostro desfigurado por la brutal paliza que supuestamente recibió a manos de su propia pareja tras un festejo.

El atacante, quien ya la había agredidos salvajemente hace no mucho tiempo atrás, estaba borracho y celoso la madrugada del sábado y casi provoca un escándalo en el salón de fiesta donde debían celebrar.

En el evento, participaron la cúpula policial local, la jueza y hasta el intendente de la ciudad. Según indicaron fuentes del caso, la pareja se retiró y al llegar a la casa, el sujeto de apellido F., la agredió a golpes y patadas en la cara, cabeza y el resto del cuerpo.

Lo hizo frente a sus hijos menores, que se levantaron por el escándalo. La mujer debió ser asistida y trasladada al Hospital María Auxiliadora, donde quedó internada. la joven policía presentaba un traumatismo de cráneo, con un céfalo hematoma frontal y un traumatismo severo de mandíbula.

Ayer recibió el alta hospitalaria. 

La comisaría de la Mujer y el Menor están a cargo del caso.

Con datos de Roberto Zorrilla (periodista de diario época)