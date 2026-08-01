sábado, 1 de agosto de 2026

Saludo Institucional por el 22º Aniversario de la 5ª Promoción de Cabos de Policía

JEFATURA DE POLICÍA DE CORRIENTES

Se conmemora el 22º Aniversario de la Quinta Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes, fecha significativa que evoca el compromiso asumido por quienes integran dicha promoción desde su egreso y hasta la actualidad.

Por tal motivo, el ministro de Seguridad, Dn. Adan Gaya; la subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; junto a los directores generales y miembros de la Plana Mayor, hacen llegar un afectuoso y respetuoso saludo a todos los cabos que integran esta promoción.

Asimismo, adhieren a las salutaciones el personal superior y subalterno, en actividad y en situación de retiro, destacando con especial reconocimiento la vocación, entrega y profesionalismo que cada uno demuestra diariamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de todos los correntinos.

En este nuevo aniversario, se pone de relieve el honor del servicio, la constancia y la dedicación que han caracterizado el desempeño de esta promoción a lo largo de estos 22 años, renovando el compromiso institucional de acompañar y fortalecer la labor que desarrollan en toda la provincia.

La Jefatura de Policía hace llegar sus más sinceras felicitaciones y augura a cada uno de sus integrantes un futuro de crecimiento profesional y personal, con el mismo espíritu de servicio que los ha distinguido desde sus inicios.