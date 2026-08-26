San Luis del Palmar: La Policía restituyó a su propietario una billetera extraviada

En la noche del domingo 23-08-26, efectivos policiales del Área de Investigación de la Unidad Regional I, realizando sus tareas específicas, hallaron una billetera y tras las investigaciones al respecto, lograron restituirla a su propietario.
El procedimiento se concretó,
luego de que los citados efectivos hallaron en la vía pública una billetera, la
cual, en su interior contenía documentaciones y dinero en efectivo, por lo que,
tras las tareas de búsqueda, lograron localizar a su propietario y entregar la
misma, bajo las formalidades correspondientes.
En este sentido, la Policía reafirma su compromiso con la comunidad, destacando el accionar policial.