miércoles, 26 de agosto de 2026

San Luis del Palmar: La Policía restituyó a su propietario una billetera extraviada

En la noche del domingo 23-08-26, efectivos policiales del Área de Investigación de la Unidad Regional I, realizando sus tareas específicas, hallaron una billetera y tras las investigaciones al respecto, lograron restituirla a su propietario.

El procedimiento se concretó, luego de que los citados efectivos hallaron en la vía pública una billetera, la cual, en su interior contenía documentaciones y dinero en efectivo, por lo que, tras las tareas de búsqueda, lograron localizar a su propietario y entregar la misma, bajo las formalidades correspondientes.

En este sentido, la Policía reafirma su compromiso con la comunidad, destacando el accionar policial.