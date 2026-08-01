sábado, 1 de agosto de 2026

Sauce: Tras dos allanamientos la Policía recuperó una notebook robada

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Sauce, en el marco de una investigación por una causa por un supuesto robo por escalamiento y en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante diversas tareas investigativas que permitieron diligenciar dos órdenes de allanamiento, y poder avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los policías a cumplimentar dos órdenes de allanamientos, en distintos puntos de la localidad de Sauce.

Durante los procedimientos se logró el secuestro preventivo de una notebook -marca GADNIC-, junto con su funda y cargador, elementos que fueron denunciados como sustraídos.

Los recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.