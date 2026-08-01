Sauce: Tras dos allanamientos la Policía recuperó una notebook robada

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Sauce, en el marco de una investigación por una causa por un supuesto robo por escalamiento y en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante diversas tareas investigativas que permitieron diligenciar dos órdenes de allanamiento, y poder avanzar en el esclarecimiento del hecho.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los policías a cumplimentar dos órdenes de
allanamientos, en distintos puntos de la localidad de Sauce.
Durante los procedimientos se
logró el secuestro preventivo de una notebook -marca GADNIC-, junto con su
funda y cargador, elementos que fueron denunciados como sustraídos.
Los recuperado fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.