viernes, 14 de agosto de 2026

Se incendió un auto en el acceso a Itatí

Un auto se incendió ayer por la tarde sobre la Ruta Provincial  20, cerca del acceso a Itatí. El vehículo quedó destruido por las llamas, pero el conductor logró escapar ileso.

El siniestro ocurrió a unos dos kilómetros del ingreso a la localidad correntina. Tras el aviso, un escuadrón de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para controlar el incendio y, luego de varios minutos de trabajo, se logró apagar completamente las llamas.

Durante el operativo, el tránsito permaneció interrumpido sobre ese tramo de la Ruta Provincial N° 20. La circulación se restableció una vez que los bomberos finalizaron las tareas y la situación quedó controlada.

Solo se registraron daños materiales. Fuente: Noticias Itateñas