Se incendió un auto en el acceso a Itatí

Un auto se incendió ayer por la tarde sobre la Ruta Provincial 20, cerca del acceso a Itatí. El vehículo quedó destruido por las llamas, pero el conductor logró escapar ileso.
El siniestro ocurrió a unos dos
kilómetros del ingreso a la localidad correntina. Tras el aviso, un escuadrón
de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para controlar el incendio y, luego de
varios minutos de trabajo, se logró apagar completamente las llamas.
Durante el operativo, el tránsito
permaneció interrumpido sobre ese tramo de la Ruta Provincial N° 20. La
circulación se restableció una vez que los bomberos finalizaron las tareas y la
situación quedó controlada.
Solo se registraron daños materiales.
Fuente: Noticias Itateñas