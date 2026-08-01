Tras allanamiento la Policía recuperó varios elementos robados, hay un detenido

En la víspera, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, tras un amplio trabajo investigativo, diligenciaron una orden de allanamiento, secuestraron una olla y un tubo gas, además, detuvieron a un hombre presuntamente vinculado al hecho.
El mandato judicial fue diligenciado en un inmueble ubicado
por calles Tupac Amaru entre Rafael Barrios y Francisco Romero, lugar donde
secuestraron una olla eléctrica y una garrafa de 10 kg., los cuales fueron
denunciados como sustraídos, además, detuvieron a un hombre mayor de edad.
Al respecto, lo recuperado fue puesto a disposición de la
justicia y posteriormente entregado al denunciante bajo las formalidades
legales, en tanto, el detenido fue trasladado a la Comisaría Sexta Urbana,
donde se prosiguieron con los tramites de rigor.