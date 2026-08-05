Tras persecución abandonaron una motocicleta robada

En la noche del lunes 03-08-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta con pedido de secuestro activo.
El procedimiento fue realizado
cerca de las 20:30 horas, cuando los citados efectivos intentaron identificar a
una persona a bordo de una motocicleta -marca Zanella ZB 110 cc., quien, al
notar la presencia policial, abandonó el rodado en la intersección de calles
Trento y Napoles, perdiéndose de vista en las inmediaciones, procediendo al
secuestro del mismo.
Posteriormente y tras las averiguaciones correspondientes, la motocicleta resulto haber sido denunciada como sustraída, siendo puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites al respecto.