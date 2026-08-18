Tras persecución la Policía secuestró una moto abandonada

En horas de la mañana de ayer
17-08-26, efectivos policiales del GRIM IV, mientras realizaban recorridas
preventivas por la Costanera Norte de esta ciudad, observaron a dos sujetos que
se desplazaban a bordo de una motocicleta. Al advertir la presencia policial,
ambos emprendieron la fuga, ingresando por un pasillo que desembocaba en una
zona de monte.
Ante esta situación, los
efectivos iniciaron una persecución a pie y un posterior rastrillaje por el
sector, logrando localizar la motocicleta -marca Zanella ZB-, la cual había
sido abandonada por los sujetos, quienes no pudieron ser localizados debido a
la abundante vegetación de la zona.
De todo ello, se puso en conocimiento del Sistema Integral 911 y de la Comisaría Decimoséptima, quienes continuaron con las diligencias correspondientes a fin de establecer la procedencia del rodado y demás tramites de rigor que corresponde.