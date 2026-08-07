Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta sustraída recientemente, hay un demorado

El procedimiento se concretó
cerca de las 20:00 horas, en inmediaciones de las calles Sarmiento y Rafaela,
momento en que los efectivos, fueron alertados sobre la sustracción de una
motocicleta marca -Zanella ZB 110 cc.- ante lo cual, iniciaron recorridas
intensas, logrando divisar a los pocos metros a un hombre -mayor de edad-
llevando consigo una motocicleta con similares características, quien, al ser
interceptado, no pudo acreditar la propiedad del rodado, siendo posteriormente
demorado. Además, tras realizar las primeras averiguaciones, resulto ser la
sustraída recientemente.
El rodado recuperado y el hombre demorado, fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias correspondientes a cada caso.