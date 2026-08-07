viernes, 7 de agosto de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta sustraída recientemente, hay un demorado

En la tarde del miércoles 05-08-26, efectivos policiales de la Comisaria 7º Urbana, realizando sus labores de prevención, recuperaron una motocicleta recientemente sustraída y demoraron a un hombre sindicado como presunto autor del hecho.

El procedimiento se concretó cerca de las 20:00 horas, en inmediaciones de las calles Sarmiento y Rafaela, momento en que los efectivos, fueron alertados sobre la sustracción de una motocicleta marca -Zanella ZB 110 cc.- ante lo cual, iniciaron recorridas intensas, logrando divisar a los pocos metros a un hombre -mayor de edad- llevando consigo una motocicleta con similares características, quien, al ser interceptado, no pudo acreditar la propiedad del rodado, siendo posteriormente demorado. Además, tras realizar las primeras averiguaciones, resulto ser la sustraída recientemente.

El rodado recuperado y el hombre demorado, fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias correspondientes a cada caso.