miércoles, 12 de agosto de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la mañana de ayer 11-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Gilera modelo Smash- que se encontraba en la vereda de un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando en inmediaciones del Barrio Doctor Montaña hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.