Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la mañana de ayer 11-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Gilera
modelo Smash- que se encontraba en la vereda de un domicilio, por lo que ante
tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso
trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando
en inmediaciones del Barrio Doctor Montaña hallar y recuperar el rodado
recientemente sustraído.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.