domingo, 2 de agosto de 2026

Tras un rápido y eficaz accionar la Policía recuperó una moto recientemente sustraída

En la madrugada de ayer 01-08-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando sus labores de prevención, tras ser alertados de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, recuperaron una motocicleta.

El procedimiento fue realizado pasadas las 02:00 horas, cuando los citados efectivos son alertados por una transeúnte acerca de la sustracción de una motocicleta – marca Honda modelo wave-, por tal motivo se intensifico las recorridas y búsqueda por las inmediaciones, tal que, encontrándose por las calles Reconquista y Mirador, observaron a tres personas trasladando un rodado con similares características, quienes al notar la presencia policial abandonan la motocicleta en la vía pública y huyen por las calles aledañas, procediendo al secuestro preventivo del rodado, el cual tras las primeras averiguaciones, resulto ser la sustraída recientemente.

Al respecto, el rodado recuperado fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.