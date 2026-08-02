Tras un rápido y eficaz accionar la Policía recuperó una moto recientemente sustraída

El procedimiento fue realizado
pasadas las 02:00 horas, cuando los citados efectivos son alertados por una
transeúnte acerca de la sustracción de una motocicleta – marca Honda modelo
wave-, por tal motivo se intensifico las recorridas y búsqueda por las inmediaciones,
tal que, encontrándose por las calles Reconquista y Mirador, observaron a tres
personas trasladando un rodado con similares características, quienes al notar
la presencia policial abandonan la motocicleta en la vía pública y huyen por
las calles aledañas, procediendo al secuestro preventivo del rodado, el cual
tras las primeras averiguaciones, resulto ser la sustraída recientemente.
Al respecto, el rodado recuperado
fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se prosiguieron con los
tramites de rigor.