Tras varios allanamientos demoran a un hombre por narcomenudeo en Tatacuá

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Tatacuá en el marco de una causa que se investiga por narcomenudeo y en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, junto a sus pares del Grupo Táctico Operativo -GTO- diligenciaron dos órdenes de allanamientos, donde secuestraron varias cosas y demoraron a un hombre que estaría presuntamente vinculado al hecho.
La orden judicial fue diligenciada en una vivienda de la
citada localidad, donde procediendo al secuestro de plantas de origen vegetal,
hojas disecadas, semillas, papel de seda y un teléfono celular, los cuales,
tras los correspondientes test orientativos, arrojaron resultados positivos
para marihuana, además, un hombre -mayor de edad- fue demorado, quien estaría
presuntamente vinculado al hecho que se investiga.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites del caso.