Trasladaron a la capital a la Cabo agredida por su pareja en el interior de Corrientes

"Mariela presentaría
fracturas en su rostro y cabeza, que al parecer no fueron detectadas en un
primer momento y con los primeros estudios", explicó una fuente cercana al
caso.
Un dato escalofriante que dejó
trascender la familia es que aquella madrugada, el agresor intentó matar a su
pareja y acabar con su vida al mismo tiempo, estrellándose contra un poste de
luz a las afueras de Saladas, pero la presencia de otro vehículo en el lugar,
impidió esto.
En las últimas horas trascendió
que la familia habría recibido amenazas telefónicas para que dejen de hablar
del caso. Por el momento el autor del ataque Lorenzo Antonio F., continuaría en
libertad.
Con datos de Roberto Zorrilla (periodista de diario época)