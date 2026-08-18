martes, 18 de agosto de 2026

Trasladaron a la capital a la Cabo agredida por su pareja en el interior de Corrientes

En las últimas horas, el caso de la Cabo de la Policía de Corrientes brutalmente apaleada por su esposo, generó muchas reacciones no solo en la localidad de Saladas, que no sale de su asombro por la violencia de la situación, sino en la propia Jefatura de Policía, desde donde se ordenó el traslado urgente de la mujer hacia el Hospital Escuela, para su mejor atención médica

"Mariela presentaría fracturas en su rostro y cabeza, que al parecer no fueron detectadas en un primer momento y con los primeros estudios", explicó una fuente cercana al caso.

Un dato escalofriante que dejó trascender la familia es que aquella madrugada, el agresor intentó matar a su pareja y acabar con su vida al mismo tiempo, estrellándose contra un poste de luz a las afueras de Saladas, pero la presencia de otro vehículo en el lugar, impidió esto.

En las últimas horas trascendió que la familia habría recibido amenazas telefónicas para que dejen de hablar del caso. Por el momento el autor del ataque Lorenzo Antonio F., continuaría en libertad.

Con datos de Roberto Zorrilla (periodista de diario época)