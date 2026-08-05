Un hombre murió tras choque de motocicletas en Avenida Maipú

Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro ocurrió alrededor de las 11:30 horas, teniendo
como protagonistas a dos motocicletas, una de ellas -marca Honda wave 110 c.c.-
conducido por un joven de 21 años de edad y el segundo rodado de -marca Guerrero
Trip 110 c.c.-, guiado por un hombre de 46 años de edad -de apellido
Rodríguez-, quienes fueron auxiliados y trasladados al Hospital Escuela, donde
lamentablemente pese al esfuerzo de los facultativos, se habría producido el
deceso de este último, en tanto, el joven presenta lesiones de carácter grave.
En el lugar se realizaron las correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, y en la citada dependencia se continuaron con los trámites de rigor.