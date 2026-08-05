miércoles, 5 de agosto de 2026

Un hombre murió tras choque de motocicletas en Avenida Maipú

En horas del mediodía de ayer 04-08-26, efectivos policiales de la Comisaría 15º Urbana, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por las Avenidas Maipú y Alta Gracia, dónde por causas y circunstancias que se desconocen, habrían colisionado dos motocicletas, resultando una persona fallecida.

Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro ocurrió alrededor de las 11:30 horas, teniendo como protagonistas a dos motocicletas, una de ellas -marca Honda wave 110 c.c.- conducido por un joven de 21 años de edad y el segundo rodado de -marca Guerrero Trip 110 c.c.-, guiado por un hombre de 46 años de edad -de apellido Rodríguez-, quienes fueron auxiliados y trasladados al Hospital Escuela, donde lamentablemente pese al esfuerzo de los facultativos, se habría producido el deceso de este último, en tanto, el joven presenta lesiones de carácter grave.

En el lugar se realizaron las correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, y en la citada dependencia se continuaron con los trámites de rigor. 