Virasoro: Un motociclista murió tras ser atropellado por una camioneta en Ruta Nacional 14

En la madrugada de hoy 02-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Tercera de Virasoro, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Nacional N° 14 a la altura del kilómetro 761 aproximadamente, donde por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado una camioneta y una motocicleta, en el cual, dos personas perdieron la vida.
Según la información inicial
obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 02:30 horas, teniendo como
protagonistas a una camioneta - marca Toyota T-Cross- guiada por una joven
menor de edad, acompañada de dos mujeres menores y una motocicleta -marca Honda
CG Titan- conducida por un hombre de 25 años de edad quien tenía como
acompañante a una joven menor de edad, a consecuencia del mismo, los ocupantes
del rodado menor fallecieron
En el lugar se realizaron las
diligencias al respecto con la intervención de la Unidad Fiscal en turno,
continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.