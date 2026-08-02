domingo, 2 de agosto de 2026

Virasoro: Un motociclista murió tras ser atropellado por una camioneta en Ruta Nacional 14

En la madrugada de hoy 02-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Tercera de Virasoro, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Nacional N° 14 a la altura del kilómetro 761 aproximadamente, donde por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado una camioneta y una motocicleta, en el cual, dos personas perdieron la vida.

Según la información inicial obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 02:30 horas, teniendo como protagonistas a una camioneta - marca Toyota T-Cross- guiada por una joven menor de edad, acompañada de dos mujeres menores y una motocicleta -marca Honda CG Titan- conducida por un hombre de 25 años de edad quien tenía como acompañante a una joven menor de edad, a consecuencia del mismo, los ocupantes del rodado menor fallecieron

En el lugar se realizaron las diligencias al respecto con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.