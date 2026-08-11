Volcó tras chocar divisoria de carriles en uno de los accesos a Corrientes

Un automóvil que circulaba sobre la ruta provincial 5, cerca de la rotonda de la Virgen de Itatí, en uno de los accesos a Corrientes, volcó después de impactar contra la barrera divisoria de carriles. No es la primera vez que ocurre un siniestro de similares características.
Un siniestro vial de
características espectaculares, pero que afortunadamente terminó solo con daños
materiales, ocurrió anoche en el acceso a la Rotonda de la Virgen de Itatí, en
uno de los accesos a la ciudad.
Un Chevrolet Corsa de color gris,
que circulaba desde Ruta 5, terminó chocando contra la divisoria de carriles
-conocida como New Jersey- y volcó.
La divisoria en cuestión es unloque modular de hormigón o plástico usado en las rutas para separar carriles con tráfico en sentido opuesto. Su diseño inclinado evita choques frontales graves al desviar las ruedas de los autos descontrolado.
Fuente: www.radiodos.com.ar