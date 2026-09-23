Allanamiento en Mercedes: La Policía secuestró dos bolsas con marihuana

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 18:30 horas, en un domicilio ubicado por calle Falucho al 2100
aproximadamente, donde procedieron al diligenciamiento de una orden de
allanamiento, en ese marco, los efectivos hallaron una bolsa que contenía una
sustancia de origen vegetal, como así también otra bolsa de una sustancia de
similares características.
Asimismo, se halló una caja de
fósforos que contenía papel fino, por ello ante esta situación, se secuestró de
estos elementos, bajo las formalidades legales correspondientes.
Todo lo secuestrado fue trasladado
a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia, iniciándose
actuaciones de oficio por supuesto infracción a la Ley N.º 23.737,
continuándose además con las diligencias de rigor.