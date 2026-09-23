miércoles, 23 de septiembre de 2026

Allanamiento en Mercedes: La Policía secuestró dos bolsas con marihuana

En la tarde de ayer 22-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda de Mercedes, tras diligenciar un oficio judicial en un domicilio de esa ciudad, hallaron y secuestraron dos bolsas que contenían una sustancia de origen vegetal.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:30 horas, en un domicilio ubicado por calle Falucho al 2100 aproximadamente, donde procedieron al diligenciamiento de una orden de allanamiento, en ese marco, los efectivos hallaron una bolsa que contenía una sustancia de origen vegetal, como así también otra bolsa de una sustancia de similares características.

Asimismo, se halló una caja de fósforos que contenía papel fino, por ello ante esta situación, se secuestró de estos elementos, bajo las formalidades legales correspondientes.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia, iniciándose actuaciones de oficio por supuesto infracción a la Ley N.º 23.737, continuándose además con las diligencias de rigor.