Allanamientos en La Cruz: La Policía desabarató tres kioscos de drogas, hay dos detenidos

En la noche del sábado 05-09-26,
en el marco de las acciones que lleva adelante la Policía de Corrientes contra
el narcomenudeo, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito La Cruz de
forma conjunta y mancomunada con personal dependiente de la Unidad Regional IV
Paso de los Libres, diligenciaron tres órdenes de allanamiento que permitieron
secuestrar cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares entre otros
elementos de intereses; además dos hombres fueron aprehendidos.
Dichos procedimientos se
concretaron en dos domicilios y un local comercial ubicados en esa localidad,
donde los efectivos tras realizar las diligencias correspondientes, procedieron
al secuestro de un ladrillo de sustancia blanquecina, la cual, tras el correspondiente
test orientativo de campo, arrojo resultado positivo para cocaína, asimismo se
secuestró 6 teléfonos celulares, dinero en efectivo -pesos argentinos y moneda
extranjera-, 1 balanza digital, 1 Máquina de contar billetes, 2 anotadores, 1
posnet, elementos de corte y fraccionamiento, además se procedió a la
aprehensión de dos hombres mayores de edad.
Las personas junto a lo
secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se
prosigue con los trámites que corresponden.