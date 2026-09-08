martes, 8 de septiembre de 2026

Allanamientos en La Cruz: La Policía desabarató tres kioscos de drogas, hay dos detenidos

En la noche del sábado 05-09-26, en el marco de las acciones que lleva adelante la Policía de Corrientes contra el narcomenudeo, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito La Cruz de forma conjunta y mancomunada con personal dependiente de la Unidad Regional IV Paso de los Libres, diligenciaron tres órdenes de allanamiento que permitieron secuestrar cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares entre otros elementos de intereses; además dos hombres fueron aprehendidos.

Dichos procedimientos se concretaron en dos domicilios y un local comercial ubicados en esa localidad, donde los efectivos tras realizar las diligencias correspondientes, procedieron al secuestro de un ladrillo de sustancia blanquecina, la cual, tras el correspondiente test orientativo de campo, arrojo resultado positivo para cocaína, asimismo se secuestró 6 teléfonos celulares, dinero en efectivo -pesos argentinos y moneda extranjera-, 1 balanza digital, 1 Máquina de contar billetes, 2 anotadores, 1 posnet, elementos de corte y fraccionamiento, además se procedió a la aprehensión de dos hombres mayores de edad.

Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.