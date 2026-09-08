Allanamientos en Mercedes: Dos personas fueron demoradas por narcomenudeo

Como resultado del procedimiento,
se procedió al secuestro de envoltorios con sustancia vegetal que, tras el
narcotest, arrojó resultado positivo para Cannabis sativa, además de las
denominadas “tizas” de una sustancia blanquecina que se trataba de cocaína,
dinero en efectivo en distintas denominaciones y teléfonos celulares. Asimismo,
ambos moradores de los domicilios allanados -un hombre y una mujer- fueron
demorados.
Los trabajos se desarrollaron con
colaboración de personal de la DIC de Mercedes, GTO Mercedes y la citada
Comisaría, contando además con la cooperación de la DIC Curuzú Cuatiá, con
conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.