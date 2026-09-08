martes, 8 de septiembre de 2026

Allanamientos en Mercedes: Dos personas fueron demoradas por narcomenudeo

En la jornada de ayer 10-08-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito primera de Mercedes, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras varias semanas de tareas investigativas, durante la tarde de ayer, personal policial diligenció órdenes de allanamiento en distintos domicilios del barrio Bajo Flores, ubicado a la vera de la ex vía ferroviaria de la ciudad de Mercedes.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de envoltorios con sustancia vegetal que, tras el narcotest, arrojó resultado positivo para Cannabis sativa, además de las denominadas “tizas” de una sustancia blanquecina que se trataba de cocaína, dinero en efectivo en distintas denominaciones y teléfonos celulares. Asimismo, ambos moradores de los domicilios allanados -un hombre y una mujer- fueron demorados.

Los trabajos se desarrollaron con colaboración de personal de la DIC de Mercedes, GTO Mercedes y la citada Comisaría, contando además con la cooperación de la DIC Curuzú Cuatiá, con conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.