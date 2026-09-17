jueves, 17 de septiembre de 2026

Allanamientos en Santa Ana: Dos demorados por faenar carne clandestinamente

Ayer 16-09-26, en el marco de una investigación por un supuesto hecho de abigeato ocurrido en zona rural de Ingenio Primer Correntino, efectivos de las Comisarías de Distrito Ingenio primer correntino y de Santa Ana, junto con personal del Área de Investigación de la Unidad Regional I y del GTO de San Luis del Palmar, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diversos trabajos investigativos llevó a los policías a diligenciar cuatro órdenes de allanamiento en ambas localidades.

Los procedimientos, realizados a partir de tareas investigativas que incluyeron recolección de información, análisis de cámaras de seguridad, entre otros, los que permitieron secuestrar importantes cantidades de cortes cárnicos de origen bovino, que se presume serían producto de una faena clandestina y guardarían relación con el hecho investigado.

Asimismo, se secuestraron cuchillos, ganchos, sogas, herramientas y otros elementos utilizados para la faena, además de dos motocicletas -una Motomel de 110c.c y una Honda de 125c.c- que serían de interés para la investigación.

En el procedimiento, dos hombres de 23 y 24 años de edad fueron demorados y, junto con todos los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, se continúan con las diligencias de rigor que corresponde.