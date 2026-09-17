Allanamientos en Santa Ana: Dos demorados por faenar carne clandestinamente

Los procedimientos, realizados a
partir de tareas investigativas que incluyeron recolección de información,
análisis de cámaras de seguridad, entre otros, los que permitieron secuestrar
importantes cantidades de cortes cárnicos de origen bovino, que se presume
serían producto de una faena clandestina y guardarían relación con el hecho
investigado.
Asimismo, se secuestraron
cuchillos, ganchos, sogas, herramientas y otros elementos utilizados para la
faena, además de dos motocicletas -una Motomel de 110c.c y una Honda de 125c.c-
que serían de interés para la investigación.
En el procedimiento, dos hombres de 23 y 24 años de edad fueron demorados y, junto con todos los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, se continúan con las diligencias de rigor que corresponde.