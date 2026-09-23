Allanamientos en Sauce: La Policía secuestró elementos vinculados a la caza furtiva y rescataron una cría de ciervo

Efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Sauce en colaboración de la unidad fiscal rural interviniente, y tras diversas labores de investigación posibilitó diligenciar dos órdenes de allanamientos en viviendas de esa localidad, en el marco de una investigación por presuntas actividades de caza furtiva.
Durante los procedimientos, se
secuestraron diversos elementos que estarían vinculados a la actividad, entre
ellos, cuchillos, municiones, miras telescópicas, largavistas, equipos de
radio, teléfonos celulares, mochilas, prendas de campo y otros accesorios.
Asimismo, en uno de los inmuebles se halló una cría de ciervo que permanecía en
cautiverio.
El animal junto a lo secuestrado,
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en
la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.