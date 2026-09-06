Atacaron a cadenazos a testigo de cuatrerismo

El hecho ocurrió la noche del 16 de agosto y tuvo como víctima a Simón Ríos, de 54 años, un productor también oriundo de aquel paraje, quien sufrió lesiones en todo el cuerpo producto del ataque. Aquella noche, Ríos y otros amigos volvían de participar de las festividades religiosas en honor a San Joaquín, pero en el camino sobre la Ruta Provincial N°21 se les atravesó una motocicleta en la que viajaban un hombre y un menor de edad. El sujeto, de apellido Fernández, amenazó con un machete a Ríos y a sus acompañantes mientras el menor fue a buscar a otros parientes del motociclista.
Ríos no alcanzó a defenderse y los agresores no permitieron tampoco que sus acompañantes lo ayudaran. Recibió palazos en la cabeza y con una cadena lo lastimaron en el costado izquierdo, las manos, brazos y otras partes del cuerpo. Tan brutal fue que las marcas quedaron impresas en la piel de la víctima. La denuncia fue formulada en la comisaría local la misma noche.
El testimonio de Ríos y sus acompañantes, además de otras evidencias y el robo de su celular, conformaron el Legajo de Investigación Fiscal N°213861/26, que a casi 20 días el hecho aún no tuvo medidas judiciales ni siquiera detenidos.
Fuente: diarioepoca.com.ar