sábado, 5 de septiembre de 2026

Fuerzas de seguridad de Argentina y Brasil analizaron acciones contra el abigeato

En la localidad de Santo Tomé se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes de la Policía de Corrientes, Prefectura Naval Argentina y la Brigada Militar de Río Grande do Sul, con el objetivo de analizar la situación del abigeato en la zona de frontera y fortalecer la coordinación entre las distintas fuerzas.

El encuentro tuvo lugar en la sede de Prefectura Naval Argentina de Santo Tomé y contó con la participación, por la Policía de Corrientes, del director general de Seguridad Rural y Ecológica, comisario general Gerardo Torres, y del jefe de la Unidad Especial Santo Tomé, comisario mayor José María Borone. También participaron autoridades de la Brigada Militar de São Borja y de Prefectura Naval Argentina de las zonas de Alto Uruguay, Santo Tomé y Alvear.

Durante la reunión se intercambió información sobre hechos de abigeato registrados en sectores próximos al río Uruguay, especialmente en jurisdicción de Santo Tomé y Alvear, y sobre aquellos casos en los que se investigaría una posible vinculación con personas provenientes del Brasil. Asimismo, se planteó continuar fortaleciendo el intercambio de información y la coordinación de tareas preventivas y operativas entre las fuerzas de ambos países, dentro de sus respectivas jurisdicciones.