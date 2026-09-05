Fuerzas de seguridad de Argentina y Brasil analizaron acciones contra el abigeato

El encuentro tuvo lugar en la
sede de Prefectura Naval Argentina de Santo Tomé y contó con la participación,
por la Policía de Corrientes, del director general de Seguridad Rural y
Ecológica, comisario general Gerardo Torres, y del jefe de la Unidad Especial
Santo Tomé, comisario mayor José María Borone. También participaron autoridades
de la Brigada Militar de São Borja y de Prefectura Naval Argentina de las zonas
de Alto Uruguay, Santo Tomé y Alvear.
Durante la reunión se intercambió información sobre hechos de abigeato registrados en sectores próximos al río Uruguay, especialmente en jurisdicción de Santo Tomé y Alvear, y sobre aquellos casos en los que se investigaría una posible vinculación con personas provenientes del Brasil. Asimismo, se planteó continuar fortaleciendo el intercambio de información y la coordinación de tareas preventivas y operativas entre las fuerzas de ambos países, dentro de sus respectivas jurisdicciones.