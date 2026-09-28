Balacera y amenazas tras una fiesta: Hay cinco demorados

El hecho ocurrió tras incidentes en una fiesta en el barrio Quintana, donde actuaba un grupo de cumbia. Testigos lo señalan como el autor de los disparos en la vivienda donde había un niño de 5 años. Hubo destrozos y amenazas de muerte a una mujer.
Los dos implicados son los hermanos Barberán, Joaquín de 30 años, jugador del Lipton FC, de la liga local, Lautaro de 28 años, un delincuente con bastos antecedentes por arrebatador y que a fines de agosto ya fue capturado, luego de robar violentamente una cartera a una mujer en el barrio Cambá Cuá, perseguido por varias patrullas atravesando toda la ciudad y capturado en el barrio Progreso. Los otros tres detenidos son Lautaro Lucas C. de 34 años; Candelaria Dana B. de 25 años y Santiago Nahuel A., de 24 años.
Todo comenzó alrededor de las 6:30, cuando llegaba a su fin una fiesta en una propiedad del barrio Fray José de la Quintana, hacia la zona sur de la capital correntina, donde se produjo un violento altercado entre varias personas que finalizó con una de ellas con la cabeza rota, al parecer de un botellazo y que terminó huyendo del lugar con la ayuda de unos amigos. En ese incidente, el herido habría destrozado el parabrisas de un automóvil Gol oscuro, propiedad del mayor de los hermanos Barberán.
Tras ese altercado, los mencionados anteriormente salieron a buscarlo y como entre ellos se conocen, ya que andaban todos juntos según indicaron testigos, se dirigieron directamente hacia la casa donde vive con su madre, por avenida Maipú al 1400 en el barrio Primera Junta, donde sin permiso y sin mediar palabras, el jugador de fútbol ingresó a la casa y habría efectuado dos disparos contra un tío del sujeto al que buscaban y que llegó hasta allí llevando la moto del herido, según indicó la mujer que estaba en la vivienda, junto a un niño de 5 años.
"Donde está tu hijo, lo voy a matar", habría dicho el hombre armado con un revólver calibre 38 cromado, según un testigo en la escena, quien además reconoció a "Tincho" Barberán como el tirador. Tras las amenazas se retiró, pero minutos más tarde el otro automóvil llevó por delante el portón de la misma casa, destrozándolo y amenazando una vez más a la mujer, con matar a su hijo.
Para entonces, efectivos de la Comisaría Décimo Novena ya estaban alertados, al igual que personal de la Unidad Especial Antiarrebato, que se encontraba en las inmediaciones. De inmediato y gracias a la rápida respuesta policial, se montó un megaoperativo cerrojo, que terminó en el barrio Progreso, a metros de la casa de los Barberán, con la detención de todos los implicados, el secuestro de los dos vehículos, pero no así el arma de fuego. Hasta ayer por la noche, la Policía aguardaba la orden judicial de allanamiento para localizar en alguna de las viviendas de los implicados, el arma descrita por los testigos, utilizada en el violento incidente.
En cuanto al joven herido en el barrio Quintana, la fuerza de seguridad informó que continuaba internado en el Hospital Escuela, por la gravedad de las lesiones recibidas. Por el hecho se inició una causa judicial por "Violación de domicilio, daños y amenazas calificadas con arma de fuego".
Fuente: Diario época y Face de Roberto Zorrilla