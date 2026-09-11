viernes, 11 de septiembre de 2026

Concepción: La Policía secuestró motos y elementos de dudosa procedencia, hay una mujer demorada

En la jornada de ayer 10-09-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Concepción, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante tres órdenes de allanamiento en distintos domicilios de esa localidad, con la colaboración de personal del la Unidad regional VII – Saladas, GTO de Saladas y de las comisarías de Santa Rosa, Tabay y Tatacuá.

Como resultado de los procedimientos, en dos de los inmuebles se procedió al secuestro preventivo de cinco motocicletas, un cuatriciclo y diversas motopartes, entre ellas motores, cuadros, ruedas, manubrios, horquillas, amortiguadores y un asiento. También fueron secuestrados teléfonos celulares, dinero en efectivo, herramientas y un cartucho calibre .22.

Los elementos relacionados con rodados y motopartes no contaban, en principio, con documentación que acreditara su procedencia, por lo que se iniciaron actuaciones por supuesta receptación de elementos de dudosa procedencia, conforme a las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente. Asimismo, una mujer fue demorada en el marco de las diligencias.

La mujer y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias correspondientes.