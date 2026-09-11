Concepción: La Policía secuestró motos y elementos de dudosa procedencia, hay una mujer demorada

Como resultado de los
procedimientos, en dos de los inmuebles se procedió al secuestro preventivo de
cinco motocicletas, un cuatriciclo y diversas motopartes, entre ellas motores,
cuadros, ruedas, manubrios, horquillas, amortiguadores y un asiento. También
fueron secuestrados teléfonos celulares, dinero en efectivo, herramientas y un
cartucho calibre .22.
Los elementos relacionados con
rodados y motopartes no contaban, en principio, con documentación que
acreditara su procedencia, por lo que se iniciaron actuaciones por supuesta
receptación de elementos de dudosa procedencia, conforme a las directivas impartidas
por la Fiscalía interviniente. Asimismo, una mujer fue demorada en el marco de
las diligencias.
La mujer y todos los elementos
secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente,
continuándose con las diligencias correspondientes.