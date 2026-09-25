Concepción: Tras allanamiento la Policía recuperó un caballo robado, hay un demorado

Efectivos policiales de la unidad especial de seguridad Rural y Ecológica de Concepción, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el paraje Carambola, en el marco de una investigación por la presunta sustracción de un caballo.
Durante el procedimiento, los
efectivos localizaron un equino cuyas características coincidían con las
denunciadas, por lo que procedieron a su secuestro. Posteriormente, la
veterinaria policial verificó la marca del animal y constató su correspondencia
con la documentación presentada por quien acreditó su propiedad.
Al respecto, el caballo fue
restituido a su propietario. Asimismo, por disposición del fiscal
interviniente, se procedió a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a
la Comisaría distrito de Concepción, en tanto se prosigue con los tramites del
caso a disposición de la Justicia.