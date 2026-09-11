viernes, 11 de septiembre de 2026

Curuzú Cuatiá: Asumió la primera mujer al frente de una Unidad de Seguridad Rural

Ayer jueves, siguiendo los lineamientos enmarcados desde el Ministerio de Seguridad, asumió la Comisario Mayor Nieves Canteros como jefa titular de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá, constituyéndose en la primera mujer en asumir la conducción de una unidad de esta especialidad en la provincia.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede de dicha Unidad y fue presidida por el subjefe de la Policía de Corrientes, comisario general Walter Dario Aceval. En la oportunidad, el director general de Seguridad Rural y Ecológica, comisario general Gerardo Torres, realizó la puesta en funciones de la nueva jefa.

El acto contó además con la presencia de autoridades municipales, representantes de la Sociedad Rural local, jefes de las distintas dependencias policiales de Curuzú Cuatiá y el jefe de la Unidad Regional III comisario mayor Ramón Lima.

La designación de la Comisario Mayor Canteros se enmarca en las políticas institucionales de conducción y fortalecimiento de las unidades policiales, teniendo en cuenta su trayectoria y experiencia dentro de la fuerza.

De esta manera, la Policía de Corrientes continúa fortaleciendo su estructura operativa y de conducción, en este caso al frente de una unidad cuya función se encuentra vinculada con la prevención y seguridad en el ámbito rural y la protección de los recursos naturales.