Curuzú Cuatiá: Demoran a un hombre y recuperan un vehículo robado

Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal –D.I.C.- de Curuzú Cuatía junto a sus pares de la Comisaria Distrito Primera de esa localidad, en el marco de diversas labores investigativas iniciadas por un supuesto hecho delictivo con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento, secuestraron un automóvil y detuvieron a un hombre, presuntamente vinculado al hecho.
Las distintas labores de investigativas dieron inicio el pasado 13-09-26, cuando personal de la Comisaria Distrito Primera de Curuzú Cuatía tomo conocimiento de la supuesta sustracción de un vehículo automotor –marca Renault Duster- el cual habría sido secuestrado preventivamente por el personal de la dirección de tránsito de esa localidad, ya que su conductor al momento del control aparentemente incumplía las normas de tránsito estipuladas, siendo retirado de la vía pública y depositado en dicha dirección, lugar donde habría ocurrido el ilícito.
En este contexto, se realizaron las labores investigativas correspondientes, lo que posibilito que los citados efectivos diligenciaran una orden de allanamiento por calle Joaquín Areta de la localidad de Monte Caseros, lugar donde hallaron el rodado que fuera denunciado como sustraído y procedieron a la detención de un hombre de 28 años de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.