Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento secuestran dos motocicletas, una estaba adulterada

En la jornada de ayer 25-09-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron dos motocicletas, resultando una de ellas presuntamente adulterada.
El mandato judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada por calle El Maestro S/N de la citada
ciudad, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de una
motocicleta – marca Gilera 110cc.-, la cual estaría presuntamente vinculada a un
hecho que se investiga, además, secuestraron un segundo rodado – marca Motomel
110cc.- que tras las primeras inspecciones resulto presentar adulteraciones en
su chasis y motor.
Los rodados secuestrados fueron
puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.