sábado, 26 de septiembre de 2026

Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento secuestran dos motocicletas, una estaba adulterada

En la jornada de ayer 25-09-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron dos motocicletas, resultando una de ellas presuntamente adulterada.

El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda ubicada por calle El Maestro S/N de la citada ciudad, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de una motocicleta – marca Gilera 110cc.-, la cual estaría presuntamente vinculada a un hecho que se investiga, además, secuestraron un segundo rodado – marca Motomel 110cc.- que tras las primeras inspecciones resulto presentar adulteraciones en su chasis y motor.

Los rodados secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.