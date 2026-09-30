Demoran a dos hombres por merodeo

En la mañana de ayer 29-09-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada II -G.R.I.M. II-, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos, procedieron a la demora de dos hombres que aparentemente se encontraban merodeando.
El procedimiento lo concreto
cerca de las 08.30 horas, cuando los mencionados efectivos observaron a dos
sujetos se encontraban mirando hacia distintos domicilios y vehículos
estacionados, en inmediaciones de las calles Resoagli y Cartagena de esta ciudad,
generando intranquilidad entre los vecinos de la zona, por ello procedieron a
la identificación de dos hombres mayores de edad, quienes no pudieron
justificar su presencia en el lugar, siendo demorados.
Al respecto, ambos demorados fueron trasladados a la Comisaría Octava Urbana, por razones de jurisdicción, donde quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con los trámites y diligencias correspondientes.