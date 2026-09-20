Demoran a un hombre por merodeo

En la mañana de hoy 20-09-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, en momentos que realizaban tareas de prevención, lograron la demora de un hombre que se encontraba aparentemente merodeando.
El procedimiento se concretó
cerca de las 10:00 horas, en inmediaciones de las calles Larrea y Susini, donde
los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando mirando
detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que procedieron a
su identificación, tratándose de un hombre -de 27 años de edad-, quien no supo
justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado.
El hombre fue trasladado a la
dependencia policial correspondiente, donde se continúan con los trámites de
rigor.