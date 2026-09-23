miércoles, 23 de septiembre de 2026

Paso de los Libres: Demoran a un hombre, recuperan una cartera y documentaciones robadas

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de la sustracción de una cartera, en un eficaz accionar, recuperaron un teléfono celular, documentaciones y varias cosas denunciadas como sustraídas, además, aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron los citados efectivos, luego de las rápidas tareas investigativas y análisis fílmicos desplegados, los cuales les permitieron recuperar un teléfono celular -marca Xiaomi Redmi 14-, una cartera -marca Muaa-, una billetera y varias documentaciones personales, ocultos en un sitio baldío ubicado por calle Sarmiento y Pasaje Roca de esa ciudad, asimismo, aprehendieron a un hombre de 48 años de edad -alias Joselo- sindicado como presunto autor del hecho. 

Al respecto, el aprehendido y los elementos recuperados fueron trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.