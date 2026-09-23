Demoran a un hombre y recuperan elementos robados de un automóvil

El procedimiento se concretó en
inmediaciones de la calle Moreno y Avenida Chacabuco, cuando luego de que los
citados efectivos recibieran la alerta radial de un ilícito recientemente
ocurrido, donde presuntamente habrían violentado un vehículo automotor y
sustraído varios elementos, por lo que, recorriendo la zona visualizaron a un
hombre que llevaba un bolso y un matafuego, quien, al notar la presencia
policial intento huir, logrando rápidamente proceder a su aprehensión y al
secuestro de un bolso conteniendo en su interior diferentes llaves tubo,
destornilladores, pinzas y un matafuego, entre otras cosas.
Posteriormente, tras las
averiguaciones correspondientes, las cosas secuestradas resultaron ser las
denunciadas como sustraídas, por lo que, el aprehendido junto a lo recuperado
fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaria 19º
Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.