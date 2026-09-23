miércoles, 23 de septiembre de 2026

Demoran a un hombre y recuperan elementos robados de un automóvil

En la jornada del lunes 21-09-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando recorridas específicas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911- sobre un hecho delictivo ocurrido, rápidamente lograron recuperar lo sustraído y aprehender al presunto autor del hecho.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de la calle Moreno y Avenida Chacabuco, cuando luego de que los citados efectivos recibieran la alerta radial de un ilícito recientemente ocurrido, donde presuntamente habrían violentado un vehículo automotor y sustraído varios elementos, por lo que, recorriendo la zona visualizaron a un hombre que llevaba un bolso y un matafuego, quien, al notar la presencia policial intento huir, logrando rápidamente proceder a su aprehensión y al secuestro de un bolso conteniendo en su interior diferentes llaves tubo, destornilladores, pinzas y un matafuego, entre otras cosas.

Posteriormente, tras las averiguaciones correspondientes, las cosas secuestradas resultaron ser las denunciadas como sustraídas, por lo que, el aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaria 19º Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.