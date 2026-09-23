miércoles, 23 de septiembre de 2026

Demoran a un hombre y secuestran prendas de dudosa procedencia

En horas de la siesta del domingo 20-09-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. IV-, en el marco de las tareas de prevención, demoraron a un hombre durante un procedimiento realizado en inmediaciones de las calles Zaragoza y Sicilia, en la ciudad de Corrientes.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 13:00 hs, cuando el personal policial, que efectuaba recorridas preventivas, observó a un sujeto de 36 años de edad que, miraba hacia el interior de distintos domicilios. Al proceder a su identificación, se constató que registraba antecedentes por delitos contra la propiedad y que no contaba con documentación personal al momento de la intervención. Asimismo, entre sus pertenencias se encontraron varias prendas de vestir cuya procedencia no pudo justificar.

Ante esta situación, se procedió a su demora y al secuestro preventivo de los elementos, siendo posteriormente trasladado a la Comisaría Novena urbana, donde se continúan con las diligencias del caso.