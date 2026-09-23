Demoran a un hombre y secuestran prendas de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 13:00 hs, cuando el personal policial, que efectuaba recorridas
preventivas, observó a un sujeto de 36 años de edad que, miraba hacia el
interior de distintos domicilios. Al proceder a su identificación, se constató
que registraba antecedentes por delitos contra la propiedad y que no contaba
con documentación personal al momento de la intervención. Asimismo, entre sus
pertenencias se encontraron varias prendas de vestir cuya procedencia no pudo
justificar.
Ante esta situación, se procedió a su demora y al secuestro preventivo de los elementos, siendo posteriormente trasladado a la Comisaría Novena urbana, donde se continúan con las diligencias del caso.