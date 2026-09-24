Demoran a un hombre y secuestran un cuadro de motocicleta de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 23-09-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. IV- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre y secuestraron en su poder, un cuadro de motocicleta.
El procedimiento se concretó alrededor de las 14:30 horas, por calles Sevilla y los Tulipanes, donde
observaron e identificaron a un hombre de 33 años de edad, quien, tras las
primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales, además, entre sus
pertenencias llevaba un cuadro de motocicleta, el cual, no pudo acreditar su
procedencia, por lo que fue demorado.
Al respecto, el hombre junto a lo
secuestrado fue trasladado a la Comisaria 17º Urbana, donde se continuaron con
los tramites de rigor.