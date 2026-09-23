miércoles, 23 de septiembre de 2026

Demoran a una mujer y secuestran elementos de dudosa procedencia

Durante la madrugada de hoy 23-09-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°4 -GRIM IV-, en momentos en que realizaban recorridas de prevención en jurisdicción de la Comisaría 17ª llevaron adelante dos procedimientos en distintos puntos de la ciudad, en los cuales una mujer fue demorada y se secuestraron diversos elementos.

El primer procedimiento tuvo lugar alrededor de las 01:00, en inmediaciones de las calles Ballerini y Pasionarias, donde los uniformados observaron a una mujer -de 30 años de edad- que aparentemente miraba hacia el interior de distintos domicilios y que, al advertir la presencia policial, intentó alejarse del lugar. Tras ser identificada, se constató que registraría antecedentes por delitos contra la propiedad y, durante el procedimiento, se secuestró preventivamente un destornillador de aproximadamente 23 centímetros que llevaba oculto entre sus pertenencias.

Posteriormente, cerca de las 03:30 horas, en cercanías de calles Amapolas y Pasionarias, los efectivos observaron a un hombre que circulaba en una bicicleta tipo playera, trasladando una escalera de madera tipo pintor. Al notar la presencia policial, habría abandonado ambos elementos y se dio a la fuga por un terreno baldío, ingresando luego a un domicilio. En el lugar se procedió al secuestro preventivo de la bicicleta y la escalera.

La mujer junto a lo secuestrado, fueron trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los tramites del caso.