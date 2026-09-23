Demoran a una mujer y secuestran elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento tuvo
lugar alrededor de las 01:00, en inmediaciones de las calles Ballerini y
Pasionarias, donde los uniformados observaron a una mujer -de 30 años de edad-
que aparentemente miraba hacia el interior de distintos domicilios y que, al
advertir la presencia policial, intentó alejarse del lugar. Tras ser
identificada, se constató que registraría antecedentes por delitos contra la
propiedad y, durante el procedimiento, se secuestró preventivamente un
destornillador de aproximadamente 23 centímetros que llevaba oculto entre sus
pertenencias.
Posteriormente, cerca de las
03:30 horas, en cercanías de calles Amapolas y Pasionarias, los efectivos
observaron a un hombre que circulaba en una bicicleta tipo playera, trasladando
una escalera de madera tipo pintor. Al notar la presencia policial, habría
abandonado ambos elementos y se dio a la fuga por un terreno baldío, ingresando
luego a un domicilio. En el lugar se procedió al secuestro preventivo de la
bicicleta y la escalera.
La mujer junto a lo secuestrado,
fueron trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los tramites del
caso.