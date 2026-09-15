martes, 15 de septiembre de 2026

Desalojaron terrenos usurpados en el B° Dr. Montaña y se instaló una custodia policial

Durante la mañana de este martes, las personas que permanecían en los terrenos del barrio Dr. Montaña finalmente se retiraron del lugar, luego de varias horas de tensión y presencia policial. El operativo había comenzado durante la noche, cuando efectivos de la Policía solicitaron a los ocupantes que abandonaran el predio. Durante la madrugada se vivieron momentos de tensión y se reportaron incidentes, aunque la situación comenzó a destrabarse con el correr de las horas.

Durante la mañana se concretó el repliegue definitivo: las personas retiraron sus pertenencias y desarmaron las estructuras que habían instalado en el terreno.

La zona quedó bajo custodia policial, con una comisión destinada a permanecer en el lugar para resguardar el predio y evitar nuevas ocupaciones.

El conflicto se inició luego de que un importante número de personas intentara ocupar viviendas inconclusas y terrenos lindantes. Según información difundida este martes, no se registraron detenidos ni personas imputadas por el hecho.

La situación también generó preocupación entre quienes aseguran ser adjudicatarios de las viviendas, un reclamo que lleva años y que volvió a quedar en el centro de la escena.

Fuente: www.radiodos.com.ar