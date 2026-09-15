Desalojaron terrenos usurpados en el B° Dr. Montaña y se instaló una custodia policial

Durante la mañana se concretó el
repliegue definitivo: las personas retiraron sus pertenencias y desarmaron las
estructuras que habían instalado en el terreno.
La zona quedó bajo custodia
policial, con una comisión destinada a permanecer en el lugar para resguardar
el predio y evitar nuevas ocupaciones.
El conflicto se inició luego de
que un importante número de personas intentara ocupar viviendas inconclusas y
terrenos lindantes. Según información difundida este martes, no se registraron
detenidos ni personas imputadas por el hecho.
La situación también generó
preocupación entre quienes aseguran ser adjudicatarios de las viviendas, un
reclamo que lleva años y que volvió a quedar en el centro de la escena.
Fuente: www.radiodos.com.ar