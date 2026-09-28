Desbarataron un campamento de pescadores ilegales en Isla Apipé

Durante el procedimiento fueron demoradas preventivamente tres personas y se secuestraron diversos elementos vinculados a la actividad de pesca, entre ellos tres motores fuera de borda, cinco chuzas, tres bicheros, tres redes de aproximadamente 200 metros, tanques de combustible, cuchillos, machetes y diez ejemplares de sábalo, además de otros elementos de interés.
Como resultado de la intervención, se labraron las actas correspondientes por presunta infracción a la normativa vigente en materia de pesca y protección de la fauna.
De todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada unidad especial se realizaron las diligencias correspondientes.