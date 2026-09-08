martes, 8 de septiembre de 2026

Desbarataron un kiosco de drogas en Curuzú Cuatiá: Hay una mujer demorada

En la jornada del sábado 05-09-26, en el marco de las acciones que lleva adelante la Policía de Corrientes contra el narcomenudeo, efectivos de la Unidad regional Nº3 Curuzú Cuatia, División de Investigaciones de Curuzú Cuatiá, con la colaboración del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), Sección Canes y personal de la Comisaría de la Mujer y el Menor de esa ciudad, diligenciaron una orden de allanamiento que permitió secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo y teléfonos celulares; además una mujer fue aprehendida.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado por calle Azcuenaga en el barrio Alberdi de esa ciudad, donde los efectivos, tras realizar las diligencias correspondientes, procedieron al secuestro de una sustancia blanquecina y de una sustancia vegetal.

Al realizarse los correspondientes test orientativos de campo, ambas sustancias arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana, respectivamente.

Asimismo, durante el procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares y la suma aproximada de $1.900.000 en efectivo; así mismo, se procedió a la aprehensión de una mujer mayor de edad.

La mujer junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la dependencia correspondiente, continuándose con las diligencias de rigor que corresponde.