Desbarataron un kiosco de drogas en Curuzú Cuatiá: Hay una mujer demorada

El procedimiento se concretó en
un domicilio ubicado por calle Azcuenaga en el barrio Alberdi de esa ciudad,
donde los efectivos, tras realizar las diligencias correspondientes,
procedieron al secuestro de una sustancia blanquecina y de una sustancia vegetal.
Al realizarse los
correspondientes test orientativos de campo, ambas sustancias arrojaron
resultado positivo para cocaína y marihuana, respectivamente.
Asimismo, durante el
procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares y la suma aproximada de
$1.900.000 en efectivo; así mismo, se procedió a la aprehensión de una mujer
mayor de edad.
La mujer junto a lo secuestrado
fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo
trasladados a la dependencia correspondiente, continuándose con las diligencias
de rigor que corresponde.