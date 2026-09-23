Descubrieron 142 kilos de marihuana dentro de equipajes sin marbetes

El perro de la Fuerza olfateó la bodega y el pasillo del ómnibus, lugares donde se transportaban bultos de grandes dimensiones, los cuales no tenían identificación propietaria.
Los funcionarios impidieron la salida de 201 ladrillos y 3 paquetes amorfos con la sustancia ilícita, que se dirigían hacia Buenos Aires.
A las 20:00 horas de ayer, sobre el kilómetro 1.327 de la Ruta Nacional N° 12, los efectivos de la Sección Seguridad Vial “El Arco” dependiente del Escuadrón 50 “Posadas” con la asistencia del can antinarcóticos “Yang” iniciaron con la inspección de un transporte de pasajeros, que circulaba desde la ciudad de Puerto Iguazú hacia la provincia de Buenos Aires.
Seguidamente, el perro de la Fuerza olfateó la bodega y el pasillo del interior del ómnibus, lugares donde reaccionó exaltadamente marcando la existencia de estupefacientes.
Tras ese indicio, los funcionarios procedieron a bajar seis bultos (que no tenían identificación propietaria) que habían sido marcadas y realizaron la apertura de las mismas, dentro de las cajas y bolsas arpilleras se acondicionaban 201 ladrillos y tres paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal.
Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 142 kilos 320 gramos.
Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Posadas, que orientó el decomiso de la droga y demás elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la justicia por encontrarse en infracción a la Ley 23.737.