Detienen a un hombre vinculado a un delito sexual

En la jornada de hoy 08-09-26, efectivos policiales de la Dirección trata, búsqueda y captura de personas de la Policía de Corrientes, tras llevar adelante tareas investigativas, dieron cumplimiento a una medida judicial dispuesta por la autoridad judicial interviniente, logrando concretar la detención de un hombre que era requerido en el marco de una causa judicial por un delito tipificado en la ley 25.087.
El procedimiento se realizó en inmediaciones de la localidad
de Riachuelo, donde el personal policial logró localizar y detener a un joven
-mayor de edad, requerido y presuntamente vinculado en la causa que se
investiga.
El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la
autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial
se prosigue con los tramites del caso.