Agredió a un Policía con un arma blanca y terminó preso

Ante esta situación, los efectivos localizaron al hombre en un pasillo de la zona, quien se encontraba alterado y portaba un cuchillo, profiriendo amenazas hacia el personal policial.
Durante la intervención, el sujeto se abalanzó sobre uno de los efectivos para agredirlo con el arma blanca, alcanzando a golpearlo en el chaleco de protección logrando un corte y provocándole lesiones superficiales en ambos antebrazos.
Rápidamente, el personal policial logró reducir y aprehender al agresor, procediendo además al secuestro del arma blanca.
Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, se prosigue con los trámites del caso.