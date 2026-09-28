lunes, 28 de septiembre de 2026

Agredió a un Policía con un arma blanca y terminó preso

Efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida (GIR), fueron alertados sobre un supuesto incidente en la vía pública que involucraba a una pareja. Al llegar a inmediaciones de las calles Suipacha, entre Las Heras y Necochea, vecinos informaron que se habría producido una riña y que uno de los involucrados se encontraría portando un arma blanca. El sujeto, con un cuchillo, agredió a uno de los efectivos.

Ante esta situación, los efectivos localizaron al hombre en un pasillo de la zona, quien se encontraba alterado y portaba un cuchillo, profiriendo amenazas hacia el personal policial.

Durante la intervención, el sujeto se abalanzó sobre uno de los efectivos para agredirlo con el arma blanca, alcanzando a golpearlo en el chaleco de protección logrando un corte y provocándole lesiones superficiales en ambos antebrazos.

Rápidamente, el personal policial logró reducir y aprehender al agresor, procediendo además al secuestro del arma blanca.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, se prosigue con los trámites del caso.