Empedrado: Volvieron a detener a un hombre por violencia de género

El hecho se habría registrado
cuando una mujer primeramente radicó la denuncia correspondiente y, por
disposición judicial, habría dictado una prohibición de acercamiento para
resguardar su integridad.
Posteriormente, el hombre habría
vuelto a interceptarla en la vía pública, incumpliendo la medida judicial
vigente, generándose una nueva situación de violencia. Ante el inmediato pedido
de auxilio, los efectivos acudieron rápidamente al lugar y, luego de una breve
persecución, lograron aprehender al involucrado, quien habría intentado darse a
la fuga y opuesta resistencia al procedimiento.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el hombre quedó aprehendido y alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.