sábado, 5 de septiembre de 2026

Empedrado: Volvieron a detener a un hombre por violencia de género

TENÍA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO 
En horas de la tarde de ayer 04-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito de la Mujer y el Menor de Empedrado intervinieron ante una situación de violencia que habría involucrado a una mujer y su expareja, sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento vigente, procediendo a su demora.

El hecho se habría registrado cuando una mujer primeramente radicó la denuncia correspondiente y, por disposición judicial, habría dictado una prohibición de acercamiento para resguardar su integridad.

Posteriormente, el hombre habría vuelto a interceptarla en la vía pública, incumpliendo la medida judicial vigente, generándose una nueva situación de violencia. Ante el inmediato pedido de auxilio, los efectivos acudieron rápidamente al lugar y, luego de una breve persecución, lograron aprehender al involucrado, quien habría intentado darse a la fuga y opuesta resistencia al procedimiento.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el hombre quedó aprehendido y alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.