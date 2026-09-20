En dos operativos: Expulsan a nueve ciudadanos chinos por ingresar ilegalmente al país

En otro hecho, los funcionarios realizaron el traslado de otros dos ciudadanos, quienes carecían de registros de ingreso legal al territorio argentino, hacia la República Federativa del Brasil.
Intervino el personal de la Dirección Nacional de Migraciones.
El pasado martes, efectivos del Escuadrón 50 “Posadas” llevaron a cabo un procedimiento en infracción a la Ley de Migraciones N°25.871 cuando se encontraban realizando controles de documentación de personas en la Terminal de Ómnibus de Posadas.
En ese momento, observaron que siete ciudadanos de nacionalidad china tenían intenciones de abordar un colectivo de larga distancia, que tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los gendarmes procedieron a solicitar la documentación, pero los mismos no contaban con la acreditación legal del ingreso al país.
Inmediatamente, los funcionarios tomaron contacto con la Dirección Nacional de Migraciones, cuyo personal orientó la expulsión de los involucrados por el Puente Internacional Tancredo Neves.
Por otra parte, hoy, los integrantes del Escuadrón 13 "Iguazú" efectuaron el traslado de otros dos ciudadanos chinos, quienes habían ingresado al territorio nacional ilegalmente por la República Federativa del Brasil.
Se continuó a efectivizar la medida de expulsión de los mismos, por orientación de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y la Dirección Nacional de Migraciones.