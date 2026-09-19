sábado, 19 de septiembre de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo y secuestró elementos de dudosa procedencia

En la tarde de ayer 18-09-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2- G.R.I.M-, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de un hombre y el secuestro de elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento, se concretó cerca de las 19:00 horas en inmediaciones de las calles Cirilo Blanco y Gascon, donde identificaron y demoraron a un hombre -de 21 años de edad-, quien, se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, además, llevaba entre sus pertenencias una olla -marca essen- y un par de zapatillas, no pudiendo acreditar la propiedad de los mismos ni justificar su permanencia en el lugar.

Al respecto., el demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional donde se continuaron con los trámites pertinentes.