domingo, 20 de septiembre de 2026

En tres allanamientos la Policía secuestró un automóvil y elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 19-09-26, efectivos policiales de la Comisaría 16ta urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante el diligenciamiento de órdenes de allanamientos, en el marco de dos causas judiciales, donde secuestraron diversos elementos de interés.

El primero de los procedimientos lo realizaron los funcionarios, en el Barrio Quinta Ferre en un domicilio ubicado por calle 24 de agosto, donde procedieron al secuestro de una motocicleta -marca Zanella ZB-, un teléfono celular -marca Motorola G045-, dos cascos, una campera, una gorra - marca Lacoste-, un par de zapatillas -marca Nike – entre otras cosas, todo ello de interés para la causa que se investiga.

Asimismo, el segundo allanamiento lo diligenciaron en el Barrio San José en un domicilio ubicado por calle Darragueira, donde secuestraron una radio -tipo Handy- con sus respectivos accesorios.

Finalmente, en el Barrio Santa Teresita, dieron cumplimiento al último mandato judicial, en un domicilio sito por calle Reconquista al 2000, donde realizaron el secuestro preventivo de un automóvil -marca Ford Fiesta Sedán-, un par de zapatillas deportivas, herramientas varias y guantes de trabajo, todo vinculado al ilícito investigado.

Al respecto, todos los elementos secuestrados, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con las diligencias correspondientes.