En tres allanamientos la Policía secuestró un automóvil y elementos de dudosa procedencia

El primero de los procedimientos
lo realizaron los funcionarios, en el Barrio Quinta Ferre en un domicilio
ubicado por calle 24 de agosto, donde procedieron al secuestro de una
motocicleta -marca Zanella ZB-, un teléfono celular -marca Motorola G045-, dos
cascos, una campera, una gorra - marca Lacoste-, un par de zapatillas -marca
Nike – entre otras cosas, todo ello de interés para la causa que se investiga.
Asimismo, el segundo allanamiento
lo diligenciaron en el Barrio San José en un domicilio ubicado por calle
Darragueira, donde secuestraron una radio -tipo Handy- con sus respectivos
accesorios.
Finalmente, en el Barrio Santa
Teresita, dieron cumplimiento al último mandato judicial, en un domicilio sito
por calle Reconquista al 2000, donde realizaron el secuestro preventivo de un
automóvil -marca Ford Fiesta Sedán-, un par de zapatillas deportivas,
herramientas varias y guantes de trabajo, todo vinculado al ilícito
investigado.
Al respecto, todos los elementos
secuestrados, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con las
diligencias correspondientes.