Exitoso Operativo Policial en la 47° Peregrinación Juvenil del NEA

El dispositivo de seguridad fue
diagramado desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria
de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de las
direcciones generales de Planeamiento y Operaciones; Seguridad Vial; Seguridad
y Prevención del Delito y Coordinación e Interior.
Llevaron a cabo una tarea
coordinada con fuerzas de seguridad nacional como el caso de la Gendarmería,
Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Salud Pública, Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía, Cruz Roja
Argentina, y los Municipios de Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la
Patria.
Además, en los distintos puestos
policiales informaron a los conductores sobre la masiva presencia de peregrinos
en la ruta y en el caso del tránsito pesado, se recomendó tomar desvíos
alternativos.
La Policía para las distintas
acciones dispuso la utilización de 252 efectivos policiales, 43 vehículos, 3
drones, 10 equinos y 14 motos para garantizar la seguridad de los peregrinos.
Cabe señalar que más de 400 mil
personas participaron de esta nueva edición y el operativo de seguridad
finalizó con total éxito.