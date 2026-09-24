General Paz: Demoran a un hombre que intentaba vender plantines de marihuana

En horas de la siesta de ayer 23-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito General Paz, tras ser alertados de la presunta comercialización de plantines de marihuana, tras un rápido y eficaz accionar, lograron demorar a un hombre y secuestrar dos plantines presuntamente de cannabis sativa.
El procedimiento se concretó por
calles Curuzú Cuatiá y Gervasio Blanco de esa localidad, alrededor de las 14:30
horas, lugar donde demoraron a un hombre de 39 años de edad, quien, llevaba
consigo dos plantines de origen vegetal, las cuales, se tratarían de marihuana,
procediéndose, además, al secuestro de las mismas.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, iniciándose las actuaciones judiciales correspondientes y siendo trasladados posteriormente a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes.