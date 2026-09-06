Golpe al narcomenudeo en La Cruz: Demoran a dos personas y secuestran cocaína

Durante la noche del sábado, efectivos de la Policía de Corrientes detuvieron a dos hombres mayores de edad tras realizar tres allanamientos simultáneos en la localidad de La Cruz. El procedimiento conjunto, llevado a cabo en dos casas particulares y un local comercial, se concretó en el marco de investigaciones contra la venta de drogas al menudeo con el objetivo de desarticular puntos de distribución en la zona y poner a los sospechosos a disposición de la Justicia.
El despliegue estuvo a cargo del personal de la Comisaría de Distrito La Cruz en colaboración con agentes de la Unidad Regional IV de Paso de los Libres. Al ingresar a las propiedades investigadas, los uniformados hallaron un ladrillo compacto de una sustancia blanca que, tras ser sometida a las pruebas químicas correspondientes, arrojó resultado positivo para cocaína.
Además del estupefaciente, los efectivos secuestraron una importante cantidad de elementos vinculados a la comercialización ilegal: seis teléfonos celulares, dinero en efectivo tanto en pesos argentinos como en moneda extranjera, una balanza digital, una máquina de contar billetes, un aparato posnet para cobros electrónicos, dos anotadores con registros y diversos materiales utilizados habitualmente para cortar y fraccionar la droga.
Tras concluir las inspecciones en los tres inmuebles, los dos sospechosos fueron trasladados a la sede policial correspondiente junto con todo el cargamento incautado, donde quedaron alojados a la espera de las actuaciones judiciales de rigor.