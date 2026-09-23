Goya: La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

En la tarde de ayer 21-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Goya, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, lograron recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída recientemente.
El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 16:00 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de
una motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110c.c-, por ello ante tal
circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta
manera hallar y recuperar el rodado sustraído, escondido entre las malezas de
un escapado.
El rodado recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.